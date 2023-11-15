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        Haberler Dünya Avrupa Görevden alınan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'dan suçlama

        Görevden alınan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'dan suçlama

        İngiltere'de nefret söylemleri, göçmen düşmanlığı ve Filistin'le dayanışma gösterilerine karşı tutumuyla bilinen ve dün görevden alınan İçişleri Bakanı Suella Braverman, Başbakan Rishi Sunak'ı "halka ihanetle" suçladı. Braverman, Sunak'ın, "belirsiz, zayıf ve İngiltere'nin ihtiyaç duyduğu liderlik niteliklerinden yoksun" olduğunu öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 01:56 Güncelleme: 15.11.2023 - 02:00
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        Görevden alınan eski İçişleri Bakanı Suella Braverman'dan suçlama
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        Braverman, dün İngiltere Başbakanı Sunak tarafından görevden alınmasının ardından X hesabından paylaştığı mektupta, Başbakan'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

        Suella Braverman, mektubunda görev süresi boyunca başarılı olduğunu savunarak, "Yaz aylarındaki liderlik yarışında parti üyelerinin çoğunluğu tarafından reddedilmiş olmanıza ve dolayısıyla Başbakan olmak için kişisel yetkiniz olmamasına rağmen, temel politika öncelikleri konusunda bana verdiğiniz kesin güvenceler nedeniyle sizi (Sunak'ı) desteklemeyi kabul etmiştim." ifadesini kullandı.

        BAŞBAKANI HALKA VERDİĞİ SÖZE İHANET ETMEKLE İTHAM ETTİ

        Sunak'ı, yasa dışı göçün azaltılması, göçmen teknelerinin geçişi ve Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin konulardaki yürüttüğü temel politikaları "her birini açıkça ve defalarca yerine getirmemekle" suçlayan Braverman, Başbakan'ı halka verdiği söze ihanet etmekle itham etti.

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        Braverman ayrıca, geçen hafta Londra'daki Filistin'e destek yürüyüşünün düzenlenmesine engel olmadığı gerekçesiyle, Sunak'ın, "belirsiz, zayıf ve İngiltere'nin ihtiyaç duyduğu liderlik niteliklerinden yoksun" olduğunu öne sürdü.

        Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcüye, Braverman'ın Başbakan Sunak'a yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine, "Başbakan sözlere değil, eylemlere inanır." yanıtını verdi.

        NE OLMUŞTU?

        İngiltere'de nefret söylemleri, göçmen düşmanlığı ve Filistin'le dayanışma gösterilerine karşı tutumuyla bilinen Braverman, dün Başbakan tarafından görevden alınmıştı.

        Suella Braverman'ın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan Filistin'e destek gösterilerine izin veren Londra polisini "taraf tutmakla" suçlaması üzerine başlayan gerginlik, yoğun tartışmalar ve istifa çağrılarına neden olmuştu.

        Braverman, Londra'da 14 Ekim'den bu yana her hafta düzenlenen Filistin ile dayanışma yürüyüşlerini "nefret yürüyüşü" olarak nitelendirmiş, polisi de Filistin eylemleri söz konusu olduğunda "çifte standart uygulamakla" itham etmişti.

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        Başbakan Sunak, dün, görevden aldığı Braverman'ın yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly'yi atamıştı. Eski İngiltere Başbakanı David Cameron ise yeni Dışişleri Bakanı oldu.

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