Google’dan kritik Türkiye açıklaması

Google’dan bir lisans açıklaması daha!

HABERTURK.COM

Teknoloji devi Google, Rekabet Kurumu tarafından verilen "haksız rekabete" cezası üzerine, Türkiye'deki iş ortaklarına mektup yazmış ve bu durumun düzeltilmemesi durumunda, Türkiye'de piyasaya sürülecek android telefonlara, kendi programlarını kullanabilmeleri için lisans vermeyeceğini bildirmişti.

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in haberinin ardında Google’dan bir açıklama daha geldi. Google'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ağustos ayında Rekabet Kurumu'nun kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.

Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, halihazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz."