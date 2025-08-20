Google, yapay zekanın enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer santral kuruyor

Teknoloji devi Google, yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla büyüyen enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerjiye yöneliyor. Kairos Power ve Tennessee Valley Authority (TVA) ile yapılan anlaşma çerçevesinde, Tennessee’nin Oak Ridge bölgesinde 50 megavatlık küçük modüler nükleer reaktör (SMR) olan Hermes 2 kurulacak. 2030’da devreye girmesi planlanan bu reaktör, Google’ın veri merkezlerinin enerji talebini karşılamayı ve karbon nötr hedefine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Yapay zekanın artan enerji tüketimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının sınırlarını zorlarken, nükleer enerji güvenilir ve sürdürülebilir bir alternatif olarak öne çıkıyor.

REKLAM

REKLAM advertisement1

YENİ NESİL NÜKLEER TEKNOLOJİ

Kairos Power tarafından geliştirilen Hermes 2 reaktörü, geleneksel nükleer santrallerden farklı olarak erimiş florür tuzuyla soğutma teknolojisi kullanıyor. Bu yenilikçi yöntem, daha düşük maliyetler ve daha kısa inşaat süreleri sunuyor. 50 megavat kapasiteyle başlayacak proje, 2035 yılına kadar toplam 500 megavat enerji üretimine ulaşmayı hedefliyor. ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu (NRC), Kasım 2024’te Hermes 2 için inşaat izni verdi; ancak işletme lisansı için onay süreci devam ediyor.

YAPAY ZEKANIN YÜKSELEN ENERJİ TALEBİ Yapay zeka teknolojileri, özellikle üretken AI modelleri, yoğun enerji tüketimiyle dikkat çekiyor. Örneğin, tek bir AI görüntüsünün oluşturulması, bir akıllı telefonu şarj etmeye eşdeğer enerji harcıyor. Google’ın veri merkezleri, bu talebi karşılamak için kesintisiz ve güvenilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuyor. Güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklar, kesintili yapıları nedeniyle bu ihtiyacı tam anlamıyla karşılayamıyor. Nükleer enerji, düşük karbon emisyonu ve 7/24 enerji sağlama kapasitesiyle bu soruna çözüm sunuyor. GOOGLE’IN NÜKLEER ENERJİ YATIRIMLARI Google’ın nükleer enerji hamlesi, yalnızca Kairos Power ile sınırlı değil. Şirket, 2025’te Elementl Power ile üç yeni nükleer santral için anlaşma imzaladı. Her biri 600 megavat kapasiteli bu tesislerin 2035’e kadar tamamlanması planlanıyor. Google, bu yatırımlarla hem veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamayı hem de 2030 karbon nötr hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor. Ancak, nükleer enerjinin atık yönetimi ve güvenlik riskleri gibi tartışmalı yönleri de gündemde. GELECEĞE YÖNELİK BİR VİZYON Hermes 2 projesi, nükleer enerjinin yapay zeka çağındaki potansiyelini ortaya koyan bir pilot çalışma olarak değerlendiriliyor. Google, bu girişimle yalnızca kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamayı değil, aynı zamanda küresel enerji sektöründe yenilikçi çözümlerin önünü açmayı hedefliyor. Projenin başarısı, diğer teknoloji devlerini de nükleer enerjiye yönelmeye teşvik edebilir. Tennessee’deki bu adım, teknoloji ve enerji sektörlerinin kesişiminde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.