Google Pixel 10 lansmanında yapay zeka vaatleri ünlü şovunun gölgesinde kaldı

Google, düzenlediği Pixel 10 lansman etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını ve yapay zeka özelliklerini tanıttı. ABD'li teknoloji devinin 20 Ağustos’ta New York’ta düzenlenen Made by Google etkinliğinde yeni Pixel 10 serisi, akıllı saat ve kablosuz kulaklıklarını tanıttığı etkinlik, sunucu Jimmy Fallon’ın yapmacık coşkusu ve Stephen Curry, Jonas Brothers gibi ünlülerin katılımıyla teknoloji odaklı bir lansmandan çok bir eğlence şovuna dönüştü. Peki, Google’ın bu stratejisi hedeflediği etkiyi yaratabildi mi, yoksa teknoloji meraklılarını hayal kırıklığına mı uğrattı?

JIMMY FALLON’IN YAPAY COŞKUSU

Etkinliğin sunucusu Jimmy Fallon, gece şovlarındaki neşeli tarzını teknoloji sahnesine taşımaya çalıştı, ancak performansı özellikle sosyal medyada ve teknoloji dünyasının öne çıkan yayınları tarafından samimiyetsiz bulundu. Fallon’ın “IP68! IP68!” diye bağırması ve 2018’den beri Pixel telefonlarda kullanılan su geçirmezlik özelliğini yeni bir yenilik gibi sunması izleyicilerde gülünç bir etki yarattı. “Bu, teknoloji tutkunları için Taylor Swift albüm duyurusu gibi!” benzetmesi ise teknoloji meraklılarını küçümsediği gerekçesiyle eleştirildi.

ÜNLÜLERİN GÖLGESİNDE TEKNOLOJİ SUNUMU

Google, etkinliği renklendirmek için Stephen Curry, Jonas Brothers ve podcaster Alex Cooper gibi isimleri sahneye çıkardı. Ancak bu ünlülerin varlığı, teknoloji tanıtımından çok bir satış şovuna odaklanmış izlenimi verdi. TechCrunh'ın haberine göre, Reddit kullanıcıları da, etkinliği “QVC tarzı bir satış programı” olarak nitelendirerek eleştirdi. Fallon’ın Google’ın Circle to Search özelliğini yeni keşfetmiş gibi davranması ve uydurma Reddit yorumları okuması, samimiyetsizlik algısını pekiştirdi.

YAPAY ZEKA VURGUSU YETERSİZ KALDI

Pixel 10, yapay zekayı günlük yaşamın bir parçası haline getirme konusunda iddialı özellikler sunuyor. Fotoğraf çekimi, mesajlaşma, çeviri ve artırılmış gerçeklik gözlüklerinde kullanılan Gemini AI gibi yenilikler, etkinlikte öne çıkarılabilirdi. Ancak Fallon’ın “agentic” ya da “walled garden” gibi terimlere dair yüzeysel soruları, Google yöneticilerinin basit yanıtlar vermesine neden oldu. Bu, yapay zeka modelleri, işleyişi ve gizlilik gibi merak edilen konuların derinlemesine ele alınmasını engelledi.