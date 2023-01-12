TELEFONLARDA DA KULLANILABİLECEK

Şirket, bu özelliğin yakında Android desteği ile iOS ve web'de ilk kez kullanıma sunulacağını belirtti. Google, Meet aramaları için emoji tepkilerinin yanı sıra, kullanıcıların kolayca bireysel veya grup görüşmesi başlatmasına olanak tanıyan sohbetler için bir Çalışma Alanı güncellemesi de sunuyor. Chat'in önceki sürümü, adları yazmaya başladıklarında insanlardan "Grup sohbeti başlatmalarını" istiyordu. Şimdi, Google bu seçeneği tamamen kaldırıyor.

Bunun yerine, kullanıcılar bir grup sohbeti başlatmak için birden fazla ad yazabilir ve seçebiliyor ve tek bir ad yazarak, bireysel bir sohbet başlatabiliyorlar.