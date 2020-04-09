09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Google ile Fransa arasında bir süredir devam eden “haber” savaşı Fransız yayın kuruluşları lehine sonuçlandı.
Fransa’da rekabet kurumu “Autorite de la Concurrence”, Google’ın içeriklerini kullanabilmek için Fransız haber ajansları ve yayıncılık kuruluşlarına ödeme yapmak zorunda olduğunu karara bağladı. Fransız rekabet otoritesinden yapılan açıklamada, "Google'ın uygulamaları basın sektörüne ciddi zarar veriyor” denildi.
ABD teknoloji firması, Fransız basın kuruluşlarını temsil eden sendikaların şikayetini takiben gelen Fransız rekabet otoritesinin son kararına uyacağını duyurdu. Google Haberler'den (Google News) Sorumlu Başkan Yardımcısı Richard Gingras, "Avrupa telif hakkı yasası geçen yıl Fransa'da yürürlüğe girdiği için, haberlere olan desteğimizi ve yatırımlarımızı artırmak için yayıncılarla etkileşime giriyoruz" dedi.
YILDA 300 MİLYON EURO'LUK KAYIP
Fransız basın kuruluşları Google’ın haber içeriklerini ve fotoğrafları alıp arama listesinde gösterdiği için insanların haber sitelerine girme ihtiyacının kalmadığını ve bu yüzden yılda 300 milyon Euro’yu bulan bir gelir kaybı yaşadıklarının altını çiziyordu.
Haber içeriklerinin arama motorunda görünmesi nedeniyle Avrupa’lı haber yayıncılarıyla telif hakları sorunu yaşayan Google, Avrupa Birliği’ndeki telif yasalarına uymak için geçen yıl Avrupalı kullanıcılarının arama sonuçlarında Avrupalı yayıncıların haber özetlerini göstermeyi bırakmaya başlamıştı.
TREND ARAMALARIN YÜZDE 40'I 'HABER'
Google'ın sayfa trafiğini ve gelirlerini artırma amacıyla haberleri yoğun olarak kullandığını belirten Amerikan basın meslek birliği News Media Alliance'nin geçen yıl yaptığı araştırmaya göre şirket geçen yıl haber kuruluşlarının ürettiği içerikler aracılığıyla 4.7 milyar dolar gelir sağladı.
Google'a karşılık tüm Amerikan haber endüstrisi ise dijital reklamlardan 5.1 milyar dolar gelir elde etmişti. Araştırmaya göre, Google'da yapılan trend aramaların yüzde 40'ı haber içerikleriyle ilgili aramalardan oluşuyor. Araştırmada ayrıca, Google'nin haber içerikleri için medya kuruluşlarına herhangi bir ücret ödemediği ancak bu içerikler aracılığıyla ciddi oranda sayfa trafiği ve gelir elde ettiğine dikkat çekilmişti.
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