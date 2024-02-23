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        Haberler Ekonomi Teknoloji Google'dan yapay zeka hamlesi! Askıya aldı - Teknoloji Haberleri

        Google'dan yapay zeka hamlesi! Askıya aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 00:49 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:49
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        Google'dan yapay zeka hamlesi!
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        Google, yapay zeka (AI) sohbet robotu Gemini’nin insan resimleri oluşturma özelliğini tarihi karakterlerin tasvirlerindeki "yanlışlıkların” ardından askıya aldı.

        Google'dan yapılan açıklamada, "Gemini'nin görüntü oluşturma özelliğiyle ilgili son sorunları ele almak için çalışıyoruz. Bu esnada, bu özelliği askıya alacağız ve çok yakında geliştirilmiş bir sürüm yayınlayacağız." denildi.

        "HEDEFİ ISKALADI

        Resim oluşturma tasvirlerini iyileştirmek için çalışıldığı belirtilen açıklamada, çok sayıda insanın kullandığı bu özelliğin hedefi ıskaladığı belirtildi.

        ABD merkezli teknoloji şirketi, Gemini’nin beyaz tenli insanları siyahi tasvir etmesinden dolayı tarihsel olarak yanlış görüntüler oluşturmasının ardından eleştirilerle karşılaşmıştı.

        Google, dün bazı tarihi figürlerin görüntülerini oluşturmadaki yanlışlıkların farkında olduğunu açıklayarak özür dilemişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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