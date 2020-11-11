Borcunu ödeyemeyenin telefonuna kilit!

Google’ın, bankalara tüketicilerin cep telefonlarını kilitleme olanağı veren bir uygulama geliştirdiği ortaya çıkarıldı.
Dünya genelinde 7 milyona yakın üyesi olan mobil yazılım geliştirme topluluğu XDA Developers’da yer alan bilgilere göre “Device Lock Controller” adlı uygulama ile bankalar, borcunu / kredi taksidini ödeyemeyen tüketicilerin akıllı telefonlarını uzaktan kilitleyebilecek.
Android sistemindeki DeviceAdminService API'sini kullanan “Device Lock Controller” (Cihaz Kilidi Denetleyicisi) uygulaması ile bankalar, eğer vadesi gelen aylık kredi taksiti ödenmezse o kullanıcının telefonundaki belirli işlevlerini kilitleyebilecek.
Bu uygulama ile kilitlenen telefonun, sadece acil aramalar, gelen ve giden aramalar, ayarlar, yedekleme ve geri yükleme hizmeti gibi sınırlı sayıda işlevine erişebilecek.
'ÖDEME YAPMAZSANIZ...'
"Device Lock Controller” uygulaması hakkında Google Play'de ise şu bilgiler yer alıyor:
"Cihaz Kilidi Denetleyicisi, kredi sağlayıcıları için cihaz yönetimini sağlar. Ödeme yapmazsanız, sağlayıcınız cihazınıza erişimi uzaktan kısıtlayabilir. Cihazınız kısıtlanmışsa, acil arama ve ayarlara erişim gibi temel işlevler yine de kullanılabilir olacaktır."
Google’ın, Kenya’nın en büyük telekomünikasyon sağlayıcısı Safaricom için geliştirdiği uygulama, müşterilerin aylık finansmanla bir Android Go cihazı almalarına olanak tanıyan yeni bir finansman planına yardımcı olmak için tasarlanmış.
Ancak “Device Lock Controller” uygulamasının ilerleyen dönemlerde başka ülkelerde devreye alınıp, alınmayacağı; bankalar ve iletişim operatörlerinin yansıra tüketicilere taksitli ürün veya hizmet satan diğer hangi sektörlere yönelik olarak sunulacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.
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