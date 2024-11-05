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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Google Chrome için yapay zekalı arama motoru eklentisi ChatGPT Search - Teknoloji Haberleri

        Google Chrome için yapay zekalı arama motoru eklentisi ChatGPT Search

        OpenAI'nin popüler yapay zeka chatbotu ChatGPT bir yenilikle karşımıza çıktı. ChatGPT Search arama motorunun Google'ın internet tarayıcısı Chrome için geliştirdiği yeni eklenti ile yapay zekalı arama motoruna ulaşmak artık çok daha kolay hale geldi.

        Giriş: 05.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:10
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        Yapay zekalı arama motoru eklentisi
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        Son yıllarda yapay zeka (AI) teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, arama motorlarının da evrim geçirmesine yol açtı. Geleneksel arama motorları, belirli anahtar kelimeleri ve dizinleme algoritmalarını kullanarak kullanıcıların bilgiye erişimini sağlıyordu. Ancak, yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonu ile arama motorları artık daha insan benzeri etkileşimler sunabiliyor. Chatbot teknolojilerinin ve yapay zekanın birleşimi, aramaları daha akıllı, hızlı ve kullanıcı dostu hale getiriyor. Bu değişimlerin en son örneklerinden biri, ChatGPT Search'ün sunduğu yenilikçi arama deneyimi olarak karşımızda. Bununla birlikte önemli geliştiricilerden olan Google’ın Chrome tarayıcısı için ortaya çıkarttığı yeni eklentisi de bu uygulamaya erişimi daha da kolaylaştırıyor.

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        YENİLİKÇİ ARAMA DENEYİMİ

        OpenAI’nin göz bebeği olan ChatGPT’nin yeniliği ChatGPT Search, aramaları daha konuşma gibi işleyerek, kullanıcıların belirli bir şey aramalarına ve ardından takip eden istemlerle bu aramayı iyileştirmelerine olanak tanıyor. Bu yaklaşım, aramanın orijinal bağlamını korur ve kullanıcının daha ilgili sonuçlar elde etmesini sağlıyor. Önde gelen teknoloji yayınlarından TechRadar'dan Lance Ulanoff, ChatGPT Search'ten etkilendiğini vurgulayarak “Bir daha asla Google kullanmayabilirim” ifadelerini kullandı.

        ERİŞİM VE ÜCRETLENDİRME

        Elbette, her güzel şeyin bir de bedeli oluyor. ChatGPT Search'e erişmenin şu anda iki yolu var. Bunlardan birincisi

        Ya orijinal bekleme listesinde olmalısınız ya da aylık 20 dolar olan ChatGPT Plus aboneliğini ödemelisiniz.

        ChatGPT Search'ü kullanıma sunmadan önce, OpenAI bu yeni özelliği denemek isteyen kullanıcıları bir bekleme listesine kayıt olmaya davet etmişti. Bu listeye kaydolan kullanıcılar, özelliğin genel kullanıma sunulmasından önce erişim hakkı kazandılar. Orijinal bekleme listesinde olan kullanıcılar, ChatGPT Search'ü ücretsiz olarak kullanabilirler. Ancak, bekleme listesinde olmayan kullanıcılar için ChatGPT Plus aboneliği gerekiyor.

        Bir diğer olumsuzluk ise, uygulamayı kullanmadığınız sürece, arama seçeneğine ulaşmak için ChatGPT'yi web tarayıcınızda açmanız gerekmesi...

        Neyse ki, Chrome'da arama yapmadan önce ChatGPT'nin web sitesini yükleme zorunluluğundan kaçınmanın bir yolu var, o da Google Chrome uzantısını kullanmak. Bu eklenti sayesinde, tarayıcının adres çubuğuna yazarak ChatGPT Search'ü kullanılabiliyor.

        “HIZLANMASI GEREKİYOR”

        Chrome için uygulama eklentisini idiren kullanıcılar ise şu an için 5 üzerinden 4,1 puan vermiş durumdalar. Kullanıcıların genelinin ortak yorumu ise uygulamanın daha hızlı çalışması gerektiği yönünde...

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