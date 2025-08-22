Habertürk
        Google'a Rekabet soruşturması

        Rekabet Kurulu, Google'ın uygulama mağazası Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google'a soruşturma açtı

        Giriş: 22.08.2025 - 09:21 Güncelleme: 22.08.2025 - 09:21
        Google'a Rekabet soruşturması
        Rekabet Kurulu'nun Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında yapılan incelemelerde, Google’ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme gelmiş ve konuya ilişkin olarak önaraştırma başlatılmıştı.

        Önaraştırma sürecinde, Google’ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma kullanımını zorunlu tuttuğu belirlendi. Ayrıca Google’ın uygulama geliştiricilerin, kendi kullanıcılarını, alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği ortaya çıktı.

        Kurul, bu uygulamaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında sömürücü ve/veya dışlayıcı etkilere yol açabileceğini değerlendirerek, söz konusu iddiaların daha ayrıntılı incelenmesi için soruşturma açılmasına karar verdi.

