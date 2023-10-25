Gönül ilişkisi iddiasıyla 2'sini de bıçakladı

Gönül ilişkisi iddiasıyla 2'sini de bıçakladı

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Uşak'ta karısını ve gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Eşme ilçesi Şehit Alibey Mahallesi Lonca Caddesi'nde H.B. (29), tartıştığı karısı A.B.'yi (28) bıçakla yaralayıp kaçtı.

Olay yerinden uzaklaşan H.B., daha sonra eşinin gönül ilişkisi olduğunu iddia ettiği H.K.'yi (33) de 3 Eylül Mahallesi'ndeki evinde bıçakladı. H.B., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.B. ve H.K., ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

H.B.'nin, emniyetteki ilk ifadesinde eşi ve H.K. arasında gönül ilişkisi olduğunu, olayı bu sebepten gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.