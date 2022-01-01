TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Gönül Dağı yeni bölümü merak konusu oldu. Her hafta Cumartesi günleri yayınlanan Gönül Dağı'nın bu akşam yayın akışında olmaması nedeniyle izleyiciler "Gönül Dağı neden yok?, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman?" Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte TRT 1 yayın akışı

GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?

Gönül Dağı dizisi bu hafta yeni yıl tatili sebebiyle yeni bölümüyle ekranda yer almayacak.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Gönül Dağı dizisinin 8 Ocak 2022 akşamı yeni bölümüyle ekranda yer alması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Gönül Dağı- Kurban

23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:40 Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı