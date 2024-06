Gonca Vuslateri kızı Asya'nın yüzünü göstermedi

"HAYAT, BEN PLANLAR YAPARKEN BAŞIMA GELENLER MİYDİ?"

Bebeğini dünyaya getireceği geceyi anlatan Gonca Vuslateri, şu ifadeleri kullanmıştı: Levent, Ankara'da ve bir gün sonra yanıma gelecek. Küçük bir kasılma ve kedim (Arte - sfenks olan) anında kucağımda, yırtınıyor... Haberciymiş meğer. Kasılmalar artıyor. Yalnızca kontrol için gittiğim hastanede 'NST yükseliyor bu gece doğum olabilir' deniyor ve hoop Gonca, sezaryene... Kordonumuz 40 cm kısa zaten normale giremezmişiz. Kocam yolda... Ameliyathanede Aretha Franklin eşliğinde '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' şarkısını dinleyerek Asya geliyor. Solunum biraz uyumlanamıyor. Başta pır pır ederken canlanıyor, ellerim de boş kalıyor haliye manidelerdeki gibi. Oksijenini alırken doğum sonrası kızımı görmeye gidiyorum. babası da gelmiş, biraz ağlıyorum tabii... Hayat ben planlar yaparken başıma gelenler miydi bilemiyorum.