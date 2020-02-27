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Koronavirüs salgınının ülkeden ülkeye yayılmasıyla dünya genelinde yatırımcılar 'güvenli liman' raayışına girdi. Bu arayıştaki ilk adres de altın oldu. Bu sebeple altın fiyatı pazartesi 1.685 dolarla 7 yılın zirvesine ulaştı.

Bugün itibarıyla altının ons fiyatı 1.646 dolara gerilemiş olsa da birçok analist altın fiyatlarının yükselmesini bekliyor. Altınla ilgili son değerlendirme ise ABD'li finans devi Goldman Sachs'tan geldi.

Goldman Sachs analistleri daha önce 1.600 dolar olarak belirledikleri 12 aylık hedef altın fiyatını 1.800 dolara yükseltti. Ancak bu seviyeye daha erken de ulaşılabilir.

YÜZDE 9.3 ARTIŞ ANLAMINA GELİYOR

Bankadan yapılan değerlendirmede "Koronavirüsün etkileri 2. çeyrekte de hissedilmeye devam ederse 1.800 dolara 3 ay içinde erişilebilir" ifadeleri yer aldı.

Bu tahmin koronavirüsün etkilerinin devam etmesi durumunda altın fiyatlarının dolar bazında yüzde 9.3 artması anlamına geliyor. Altın şu ana kadar uluslararası piyasalarda 2020 genelinde yüzde 7.8 değer kazandı.