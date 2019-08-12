ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, dördüncü çeyrek küresel ekonomik büyüme öngörüsünü 20 baz puan düşürerek yüzde 1.8´e indirdi.



Bankanın Pazar günü müşterilerine gönderilen notunda, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin artması ve iki ülke arasında 2020 ABD Başkanlık seçimleri öncesi bir anlaşmaya varılmasının olası olmaması beklentisiyle söz konusu öngörünün düşürüldüğü belirtildi.



Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius, revizyonla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Ticaret savaşının büyümeye yönelik etkisinin arttığını düşünüyoruz. Bu değişimde, güven ve belirsizliğin yanında finansal piyasaların son ticari gelişmelere yönelik tepkileri etkili oldu.



"Politika belirsizliği, şirketlerin söz konusu sürecin çözülmesi beklenirken sermaye harcamalarını azaltmalarına yol açabilir. Buna bağlı olarak, iş güveni etkisi ve ticari gelişmelerin ardından artan kötümser görünüm, şirketlerin daha az yatırım, işe alım ve üretim yapmasına sebep olabilir."



ABD´in 1 Eylül´de Çin´e yeni ek gümrük vergileri uygulayacağını duyurmasının ardından hisse senedi piyasalarında büyük kayıplar izlenirken, Hatzius durgunluk risklerinin arttığını ekledi.