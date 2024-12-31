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        Haberler Spor Basketbol NBA Golden State Warriors: 95 - Cleveland Cavaliers: 113 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Golden State Warriors: 95 - Cleveland Cavaliers: 113 | MAÇ SONUCU

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ı 113-95 yenen Cleveland Cavaliers, üst üste 7. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:24
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        Cleveland Cavaliers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda Golden State Warriors'ı 113-95 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

        NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Cavaliers, konuk olduğu Warriors'ı mağlup ederek 32. maçında 28. galibiyetini aldı.

        Cavaliers'ı zafere 25 sayı, 8 asist üreten Darius Garland ve 23 sayı kaydeden Donovan Mitchell taşıdı.

        Warriors'ta Stephen Curry 11 sayıda kalırken, kenardan oyuna giren Moses Moody 19 sayı, Jonathan Kuminga 18 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

        NUGGETS, JOKİC'İN "TRİPLE DOUBLE"IYLA KAZANDI

        Batı Konferansı takımları Utah Jazz ile Denver Nuggets arasındaki karşılaşmada kazanan taraf, 132-121'lik skorla misafir Nuggets oldu.

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        Nuggets'ın yıldız oyuncusu Nikola Jokic 36 sayı, 22 ribaunt, 11 asist ve 4 top çalmayla "triple double"a imza attı. Jamal Murray 20 sayı ve 10 asist, Russell Westbrook ise 16 sayı, 10 ribaunt, 10 asist ve 4 top çalmayla oynadı.

        Jazz cephesinde Jordan Clarkson'ın 24 sayı ve 5 ribaunt, Collin Sexton'ın 22 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

        Sonuçlar

        Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 108-115 (uzatmada)

        Washington Wizards-New York Knicks: 106-126

        New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 113-116

        Utah Jazz-Denver Nuggets: 121-132

        Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers: 103-125

        Sacramento Kings-Dallas Mavericks: 110-100

        Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 95-113

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