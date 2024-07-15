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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Golcüler EURO 2024'te suskun kaldı! - Futbol Haberleri

        Golcüler EURO 2024'te suskun kaldı!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yıldız golcüler, takımları ve taraftarlarının gol beklentisini karşılayamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 15.07.2024 - 14:29
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        Golcüler EURO 2024'te suskun kaldı!
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        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te 24 takım dörderli 6 grupta mücadele etti. İspanya'nın finalde İngiltere'yi 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştığı turnuvada yapılan toplam 51 müsabakada 117 kez gol anonsu yapıldı.

        Turnuvaya kulüp takımlarında 15 ve üstü gol atarak gelen 42 futbolcu, hem takımlarının hem de futbolseverlerin en büyük gol umudu oldu. Ancak bu futbolculardan 28'i şampiyonayı boş geçerek hayal kırıklığı oluşturdu. Diğer 14 futbolcu ise toplamda 20 kez fileleri havalandırabildi.

        RONALDO GOL SEVİNCİ YAŞAYAMADI

        Portekiz'in efsane futbolcusu Cristiano Ronaldo, EURO 2024'ü boş geçti.

        Kariyerinin altıncı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 39 yaşındaki yıldız futbolcu, Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr forması altında 44 gol atarak turnuvaya geldi.

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        Yıldız golcü, EURO 2024'te 5 maçta toplamda 486 dakika sahada kalırken, fileleri havalandıramadı.

        Slovenya ile yapılan son 16 tur maçının uzatma bölümünde kullandığı penaltıdan yararlanamayan Ronaldo, büyük üzüntü yaşamıştı.

        MBAPPE'NİN TEK GOLÜ PENALTIDAN

        Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, EURO 2024'ü bir golle kapattı.

        Paris Saint-Germain formasıyla sezonu 44 golle tamamlayan Mbappe, Fransızların en büyük gol umudu olarak turnuvaya geldi. Avusturya ile yapılan ilk maçta burnu kırılan yıldız futbolcu, kalan maçları maskeyle oynamak zorunda kaldı.

        Skor anlamında beklentileri karşılayamayan Mbappe, kaydettiği tek golü grup aşamasında penaltıdan kaydetti.

        EN GOLCÜSÜ KANE

        Kulüp takımlarından formda gelen futbolcular arasında en golcüsü İngiliz Harry Kane oldu.

        Almanya'nın Bayern Münih takımında sezonu 44 golle tamamlayan Kane, EURO 2024'te 3 kez fileleri havalandırarak söz konusu oyuncular arasında en golcüsü olarak ön plana çıktı.

        GOLCÜLERİN EURO 2024 PERFORMANSI

        Kulüp takımlarından sezonu 15 ve üstü golle tamamlayan futbolcuların 2024 Avrupa Şampiyonası performansı şöyle:

        Ülke Takım Oyuncu Kulüp maç Kulüp gol EURO 2024 maç EURO 2024 gol Dakika
        Portekiz Al-Nassr Cristiano Ronaldo 45 44 5 486
        Fransa PSG Kylian Mbappe 48 44 5 1 464
        İngiltere Bayern Münih Harry Kane 45 44 7 3 605
        Sırbistan Al-Hilal Aleksandar Mitrovic 44 40 3 241
        Belçika Leipzig Lois Openda 45 28 3 70
        İngiltere Manchester City Phil Foden 53 27 7 622
        İngiltere Chelsea Cole Palmer 48 27 5 1 144
        İngiltere Aston Villa Ollie Watkins 53 27 3 1 59
        Danimarka Club Brugge Skov Olsen 50 26 3 122
        Polonya Barcelona Robert Lewandowski 49 26 2 1 120
        Ukrayna Girona Artem Dovbyk 41 25 3 247
        Fransa Atletico Madrid Antoine Griezmann 48 24 6 393
        İngiltere Real Madrid Jude Bellingham 42 23 7 2 671
        Arnavutluk Sivasspor Rey Manaj 36 22 3 156
        Hollanda Ajax Brian Brobbey 43 22 1 1
        Sırbistan Sparta Prag Veljko Birmancevic 48 22 2 25
        Belçika Roma Romelu Lukaku 47 21 4 359
        Danimarka Anderlecht Andres Dreyer 39 21
        İspanya Atletico Madrid Alvaro Morata 48 21 7 1 454
        İngiltere West Ham Jarrod Bowen 44 20 2 35
        İngiltere Arsenal Bukayo Saka 47 20 7 1 635
        Almanya Stuttgart Deniz Undav 33 19 1 6
        İtalya Atalanta Gianluca Scamacca 44 19 4 252
        Hırvatistan Osasuna Ante Budimir 38 18 3 122
        Sırbistan Juventus Dusan Vlahovic 38 18 3 177
        Slovenya Leipzig Benjamin Sesko 42 18 4 360
        Almanya Bayer Leverkusen Florian Wirtz 49 18 5 2 281
        Belçika Arsenal Leandro Trossard 46 17 3 170
        Fransa Milan Olivier Giroud 47 17 4 56
        İspanya Real Madrid Joselu 49 17 2 89
        Hırvatistan Hoffenheim Andrej Kramaric 31 17 3 1 245
        Polonya Başakşehir Krzysztof Piatek 36 17 1 1 60
        Almanya Hoffenheim Maximilian Beier 35 16 1 25
        Danimarka Manchester United Rasmus Hojlund 43 16 4 290
        Slovakya Sparta Prag Lukas Haraslin 44 16 4 268
        Polonya Antalyaspor Adam Buksa 35 16 2 1 150
        Almanya Borussia Dortmund Niclas Fillkrug 46 16 5 2 162
        Danimarka Anderlecht Kasper Dolberg 42 15 2 38
        Fransa Inter Marcus Thuram 46 15 4 261
        Portekiz Milan Rafael Leao 47 15 4 289
        Portekiz Liverpool Diego Jota 32 15 3 97
        Hollanda Borussia Dortmund Donyell Malen 38 15 4 2 190
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