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        Haberler Gündem Güncel Gölcük'te tarihi hamam restore edilecek | Son dakika haberleri

        Gölcük'teki Osmanlı dönemi hamam yeniden ayağa kaldırılacak

        Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi, ilçedeki tarihî ve kültürel mirasa yönelik çalışmalarına bir yenisi daha ekledi. Belediyenin Yukarı Halıdere'deki tarihî Osmanlı hamamının restorasyonu için düzenlendiği ihale sonuçlandı. Restorasyon çalışmaları, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde yürütülecek hamam, aslına ve fonksiyonuna uygun şekilde restore edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 12:46 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:46
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        Gölcük'te tarihi hamam restore edilecek
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        Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi, Yukarı Halıdere'deki tarihî Osmanlı hamamının restorasyonu için ihale düzenledi. Gölcük'ün tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkmak adına yapılan çalışmalar kapsamında düzenlenen ihaleye 12 firma teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 10 milyon 533 bin 913,75 TL olan ihaleyi, HG Restorasyon Mimarlık İnş. Tic. Ltd. Şti. firması kazandı.

        Gölcük Belediyesi tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde kamulaştırılan arsada yer alan Yukarı Halıdere Tarihî Osmanlı Hamamı, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 8 Temmuz 2021 tarihli ve 313 sayılı kararıyla, "1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescillenmişti.

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        Restorasyon çalışmaları, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde yürütülecek hamam, aslına ve fonksiyonuna uygun şekilde restore edilecek.

        150 GÜNDE TAMAMLANACAK

        Kocaeli Kocaeli Müze Müdürlüğü denetiminde; Arkeologlar Ebru İnal, Halil Akman ve Aslı Arpa tarafından rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlığı kapsamında temizlik, kazı ve sondaj çalışmaları tamamlan yapıdaki restorasyon çalışmalarının 150 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

        İhale sonucunda açıklama yapan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin tarihî değerlerini gelecek kuşaklara aktarma yolundaki çalışmalarımıza verdikleri destekten ötürü Kocaeli Valimiz İlhami Aktaş'a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Projenin, ilçemize ve Halıdere Mahallesi’ne hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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