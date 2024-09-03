Zemin sıvılaşması bulunan Gölbaşı'nda imar planlama çalışması tamamlandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin sıvılaşması nedeniyle imara kapatılan bölgelerde çalışmalar tamamlandı. Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, "Sondaj çalışmaları neticesinde asfaltın altı diye tabir ettiğimiz bölgemizde zemin artı iki, asfaltın üstü diye tabir ettiğimiz bölgede zemin artı üç olarak imar planlaması yapıldı. Toplam fayın geçtiği alanda 47 metrelik bir kapanma söz konusu olacak" dedi
Giriş: 03.09.2024 - 12:33 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:33
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