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        Haberler Gündem Güncel Gölbaşı'nda imar planı çalışması tamamlandı | Son dakika haberleri

        Zemin sıvılaşması bulunan Gölbaşı'nda imar planlama çalışması tamamlandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde zemin sıvılaşması nedeniyle imara kapatılan bölgelerde çalışmalar tamamlandı. Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, "Sondaj çalışmaları neticesinde asfaltın altı diye tabir ettiğimiz bölgemizde zemin artı iki, asfaltın üstü diye tabir ettiğimiz bölgede zemin artı üç olarak imar planlaması yapıldı. Toplam fayın geçtiği alanda 47 metrelik bir kapanma söz konusu olacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:33 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:33
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