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        Haberler Müzik Göksel, Lozan Barış Antlaşması’nın 100'üncü yıl dönümünü Ankaralı dinleyicileriyle kutladı - Magazin haberleri

        Göksel, Lozan Barış Antlaşması’nın 100'üncü yıl dönümünü Ankaralı dinleyicileriyle kutladı

        Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü kutlamaları Ankara Gençlik Parkı'nda Göksel'le gerçekleşti

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 16:13
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        Göksel, Lozan Barış Antlaşması’nın 100'üncü yıl dönümünde Ankara Gençlik Parkı’nda sahne aldı.

        Çalıkuşları Derneği, Başkanı Tülay Bekar, EMŞAV, Başkent Üniversitesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşen "Lozan Vatan'dır" konseri için Göksel, özel bir repertuvar hazırladı.

        Kırmızı renkli bir elbise giymeyi tercih eden Göksel, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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        #GÖKSEL
        #Lozan Barış Antlaşması
        #ankara
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