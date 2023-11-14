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        Haberler Yaşam Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri mest etti

        Gökkuşağı Tepeleri doğaseverleri mest etti

        Erzurum'un doğal güzellikleri arasında yer alan Oltu ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri, doğaseverleri ve turistleri kendine hayran bırakıyor. Milyonlarca yılın izlerini taşıyan bu eşsiz tepeler, günün farklı zamanlarında güneşin açısına göre renk değişimine uğrayarak adeta bir görsel şölen sunuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 10:07 Güncelleme: 14.11.2023 - 10:07
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          Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Gökkuşağı Tepeleri dünya genelinde nadir bulunuyor.

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          Çin'de benzeri bulunan bu doğa harikası, Erzurum'un doğal zenginliklerini daha da öne çıkarıyor.

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          Çin’in Gansu bölgesinde Zhangye Danxia Landform Geological Park adında bir jeolojik bulunuyor, 2010'da UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilen bölge haliyle fazlaca turist çekiyor.

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          Gökkuşağı Tepeleri'nin turizme açılması için çalışmalar başlamış durumda ve yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

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          Tepelerin olağanüstü renk değişimleri, fotoğrafçıları ve doğa tutkunlarını bölgeye çekiyor.

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          Bu benzersiz doğal güzelliklerin, Erzurum'un turizm potansiyelini artırması bekleniyor.

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