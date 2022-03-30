"Bakış açımızı şekillendirdiler" 0:00 / 0:00

Yeni nesil komedyenler arasında yer alan Gökhan Ünver'in yıldızı her geçen gün biraz daha parlıyor. 15 yıllık reklamcılık deneyiminden sonra komedyenliğe yönelen Ünver, edindiği hayran kitlesiyle büyük salonlarda sahneye çıkma aşamasına geldi

Yeni nesil komedyenler arasında yer alan Gökhan Ünver, oldum olası komedyen olmak istiyordu.

Ayrıca taklit yeteneği ve günlük olayları komedi diliyle yorumlama çevresi tarafından büyük ilgi görüyor, sürekli olarak “Neden komedyenlik düşünmüyorsun?” telkinleriyle karşılaşıyordu.

Akıl veren de vardı, yol gösteren de…

Akıl verenler, “Neden komedyenlik düşünmüyorsun?” diyor, yol gösterenler ek olarak BKM Mutfak Açık Mikrofon’u adres olarak gösteriyordu.

İnsan profili çeşitliliği, davranış şekilleri konusunda gözlem yapma ve hedef kitleye ulaşma adına etkin mesleklerden biri olan reklamcılıkta 15 yıl çalışan Gökhan Ünver, sahip olduğu gözlem deneyiminin de kamçılamasıyla birlikte şansını denemeye karar verdi.

Farkı fark edilince de güldürme konusunda BKM ve Maximum Uniq gibi güzide ve büyük salonlarda sahneye çıkma aşamasına ulaştı.

Aslına bakarsanız, perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Zira Gökhan Ünver’in büyük salonlarda sahneye çıkacağının göstergesi sosyal medyaya yüklediği şakaların gördüğü ilgiydi.

Kıyasıya bir eleştiri ortamına sahip olmasına rağmen şakalarının sosyal medyada büyük ilgi görmesi Gökhan Ünver’in komedyenlik kariyerinde ilerleyeceği yolu aydınlattı.

Aslına bakarsanız, Gökhan Ünver Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Ata Demirer’in oluşturduğu alanın yeni üyeleri. Ünver bu konuda görüşlerini “Mizaha bakış açımızı şekillendirdiler” şeklinde dile getiriyor.

Reklam sektöründen ayrılarak bütün enerjisini komedyenlik için yönlendiren Gökhan Ünver, artık yolda yürürken sima olarak da isim olarak da tanınan, bilinen bir komedyen. Ünver, hiç tanımadığı kişilerin kendisine selam vermesinden mutlu olduğunu dile getiriyor.

Gökhan Ünver, şöhret olma konusunda şunları söylüyor: Az biraz şöhret olunca çevrem ikiye ayrıldı. Birinci gruptakiler komedyenlik konusunda bana hiç de beklemediğim ölçüde destek verdi. En çok da eşimin arkadaşları destek verdi. Kadınların sezgilerinin ne kadar kuvvetli olduğuna hep inanmışımdır. Onların verdiği destek yeni kariyerim için bana güç verdi. İkinci gruptakiler ise komedyenliği beceremeyeceğimi düşünenler. Onlar bir anda benden uzaklaştı, ortadan kayboldu. İlk zamanlar buna üzülüyordum ama artık alıştım. Bu konudaki duygusallığımı törpüleyip işime odaklanmaya yöneldim.

Şöhret olmak tatlıdır. Ne var ki tatlı olduğu kadar tehlikelidir de. İnsanın karşısına bir anda dev aynası koyuverir. O konuda koruyucu meleği eşi. Gökhan Ünver, bu konuda “Az biraz şımarmaya başlayınca eşim bana bir güzel çeki düzen veriyor, beni dengede tutuyor” diyor.

Komedyenlerin ortak özelliklerinden biri palazlanmaya başladıkları andan itibaren güldürdükleri kitlelerin daha büyük ölçülere ulaşma arzuları ve bu yönde gösterdikleri çabalar. O arzularını tatmin etmenin en iyi yolu da şüphesiz sinema filmleri.

Özellikle de senaryosunu kendilerinin yazdığı sinema filmleri.

Gökhan Ünver de kendi ifadesiyle karalamaya başlamış. Hikâye kurma konusunda gelişmesine ve senaryo yazmanın inceliklerini öğrenmesine biraz daha zamanı olduğunu söyleyen Ünver’in bu konudaki ifadesi ise şöyle: Aklımda olanlar, her zaman hedefim olmuştur. Sinema da hedeflerimden biri. Hazır olduğumda sinema mutlaka olacak.