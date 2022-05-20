Alışveriş turu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Beşiktaş'ta 5 aydır forma şansı bulamayan Gökhan Göre, önceki gün eşi Buket Töre ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Yeni sezonda Samsunspor ile anlaştığı konuşulan futbolcu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. İkili, ardından alışverişlerine kaldıkları yerden devam etti.