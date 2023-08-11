Gökhan Akar: Elimden ne gelirse yapmaya çalıştım

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 12 ilimizi yıkıcı depremlerin ardından ünlü isimler depremzedeler için moral konserleri vermeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan Gökhan Akar, depremzedeler için Hatay'da sahne aldı.

Ayrıca 34'üncü yaş gününü de sahnede pasta keserek kutlayan Gökhan Akar, depremzedelere elinden geldiğince yardım edebilmek için 6 aydır Hatay'da bulunduğunu söyledi.

"ELİMDEN GELDİĞİNCE BURADA OLMAYA DEVAM EDİYORUM"

Hatay'daki insanların sevgisiyle karşılaştığını belirten Gökhan Akar, "Sanatçı olarak burada elimden ne gelirse yapmaya çalıştım. Çocuklara bezlerden perde yaparak film seyrettirdim. Paletlerden oturaklar yaptım. Bu benim için hem milletime hem de devletime bir borcum diye düşündüm. Elimden geldiğince burada olmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Gökhan Akar, ayrıca depremzedelere destek olan herkese teşekkür etti.

Fotoğraflar: AA