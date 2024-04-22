Gökçeada Hıdırellez Şenliği 6 Mayıs'ta bir dizi etkinlikle kutlanacak

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Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdrellez günü 6 Mayıs Pazartesi günü Gökçeada'da bir dizi etkinliklerle kutlanacak.

Gökçeada Belediyesi ile Gökçeada Turizm Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 2. Gökçeada Hıdırellez Şenliği'nde akşam 17.30'da Gökçeada merkezde düzenlenecek bir kortejle başlayacak. Saat 18.00'de Recep Sırpoğlu ve Lüleburgaz Tayfa, CAFAD Halk Dansları topluluğunun gösterileriyle devam edecek.

KALEKÖY'DE GECE ŞÖLENİ Etkinlikler Kaleköy Alanı'nda saat 19.30'da CAFAD Halk Topluluğu'nun dans gösterisi, 20.00'de Ersin Arar ve 20.30'da Barış Hafız Trakya Stayla'nın konserleri ile sürecek. Saat 21.00 Orkestroia'nın müzikleri saat 22.00'de Buzuki Orhan'ın vereceği konser ile devam edecek. 2. Gökçeada Hıdrellez Şenliği saat 23.00'de tüm festival katılımcıların sahneye çıkarak halkı selamlamasıyla sona erecek.