Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Gökçeada Hıdırellez Şenliği 6 Mayıs'ta bir dizi etkinlikle kutlanacak

        Gökçeada Hıdırellez Şenliği 6 Mayıs'ta bir dizi etkinlikle kutlanacak

        Gökçeada Belediyesi ile Gökçeada Turizm Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 2. Gökçeada Hıdırellez Şenliği'nde 6 Mayıs'ta akşam başlayacak olan etkinlikler gece boyu devam edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 22:08 Güncelleme: 23.04.2024 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gökçeada'da Hıdırellez coşkusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdrellez günü 6 Mayıs Pazartesi günü Gökçeada'da bir dizi etkinliklerle kutlanacak.

        Gökçeada Belediyesi ile Gökçeada Turizm Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 2. Gökçeada Hıdırellez Şenliği'nde akşam 17.30'da Gökçeada merkezde düzenlenecek bir kortejle başlayacak. Saat 18.00'de Recep Sırpoğlu ve Lüleburgaz Tayfa, CAFAD Halk Dansları topluluğunun gösterileriyle devam edecek.

        KALEKÖY'DE GECE ŞÖLENİ

        Etkinlikler Kaleköy Alanı'nda saat 19.30'da CAFAD Halk Topluluğu'nun dans gösterisi, 20.00'de Ersin Arar ve 20.30'da Barış Hafız Trakya Stayla'nın konserleri ile sürecek. Saat 21.00 Orkestroia'nın müzikleri saat 22.00'de Buzuki Orhan'ın vereceği konser ile devam edecek. 2. Gökçeada Hıdrellez Şenliği saat 23.00'de tüm festival katılımcıların sahneye çıkarak halkı selamlamasıyla sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gökçeada
        #Hıdrellez şenliği
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        Inter, Milan'ı yenerek şampiyon oldu!
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        VAR kayıtları açıklandı!
        VAR kayıtları açıklandı!
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        "Taraftarımızdan özür diliyoruz"
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Lunaparkta oyuncak dehşet saçtı!
        Böyle düzene böyle yazı
        Böyle düzene böyle yazı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Fenerbahçe uzatmada yıkıldı
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        TFF, kulüplere kapıyı kapattı!
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Kalkınma Yolu Projesi neler getirecek
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Arda Güler'den mangal ziyafeti!
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Çocuklar Meclis Genel Kurulu'nda
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Satışların yüzde 72'si 3 markadan
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        Tatlıses'ten oğluna gönderme
        "70 kurye benim evime geldi!"
        "70 kurye benim evime geldi!"
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        İlk 100'de 3 Türk filmi
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Habertürk Anasayfa