"SOKAKTA YÜRÜRKEN EVLENME TEKLİFİ ETTİ"

Emir Ersoy'un kendisine yaptığı evlenme teklifini ilk kez anlatan Gökçe Bahadır, "Çok özel bir organizasyon olmadı. Sokakta yürürken bir anda durdu ve 'Benimle evlenir misin?' dedi. İlk anda kabul etmedim, naza çektim. 'Bunu yarın konuşuruz' dedim. Ama en çok istediğim şekilde oldu evlenme teklifi ve bu açıdan mutluyum." demişti.