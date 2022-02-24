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Gökçe Bahadır yarın Emir Ersoy ile evleniyor: Gelinliğimi buldum!

Gökçe Bahadır: Sonunda gelinliğimi buldum!

Yarın müzisyen Emir Ersoy ile Çeşme'de nikah masasına oturacak olan oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. "Gelinliğimi en sonunda buldum. Gerçekten çok heyecanlıyım" diyen Bahadır, "Alaçatı'da ailelerimiz ve sevdiklerimizin olduğu bir kış düğünü olacak" ifadelerini kullandı

24.02.2022 - 17:14 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Gökçe Bahadır, dün akşam Etiler'deki bir kuaförden çıkarken görüntülendi. 25 Şubat'ta müzisyen Emir Ersoy ile Çeşme'de nikah masasına oturacak olan Bahadır, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

  • "GELİN SAÇI ALAÇATI'DA OLACAK"

    40 yaşındaki oyuncu, "Artık sona doğru yaklaştık, çok heyecanlıyım. Bugün de öyle saçlarımı yaptırmaya geldim ama gelin saçı Alaçatı'da olacak." dedi.

  • "GELİNLİĞİMİ EN SONUNDA BULDUM"

    Düğünüyle ilgili detay da veren Gökçe Bahadır, "Gelinliğimi en sonunda buldum, gelinlik tamamdır. Alaçatı'da ailelerimiz ve sevdiklerimizin olduğu bir kış düğünü olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım, teşekkür ederim." ifadelerini kullandıktan sonra oradan ayrıldı.

  • "HEYECANLIYIM

    Bahadır, geçtiğimiz günlerde de Show TV'de Ömür Sabuncuoğlu'na samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, herkese sürpriz gelen bu kararla ilgili, "Bana da sürpriz oldu. Hem çok mutluyum hem de biraz kafam karışık... Ama heyecanlıyım." demişti.

  • "SADE BİR TÖREN OLACAK"

    Düğünün Çeşme'de küçük bir grupla olacağını söyleyen ünlü oyuncu, "Sade bir tören olacak. Belki yaza doğru daha büyük bir kutlama yaparız. Herkes yaz düğünü ister biz kış ortasında yaz düğünü gibi olsun istedik." ifadelerini kullanmıştı.

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