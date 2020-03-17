Gökçe Bahadır: Onlardan çok şey öğrendim - Magazin haberleri

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, hakkında merak edilenleri All dergisinin yeni sayısına konuştu.

Bahadır, daha önce oynadığı karakterlerin kendisini nasıl etkilediğini şu ifadelerle anlattı:

Canlandırdığım her karakteri ete, kemiğe ve ruha büründürmek için onları çok iyi anlayıp bir şeyler kattım. Ayrıca onlardan çok şey öğrendim. Bazı karakterlerle büyüdüm resmen.