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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün gerçekleştirilen yılbaşı alışveriş festivaline katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Bahadır, neşeli halleriyle dikkat çekti.

"ÇOK YOĞUN GEÇİYOR"

Müzikal provası için Adana'daki film setinden İstanbul'a geldiğini söyleyen Bahadır, "Şimdi Adana'dan geldim, çok yoğun geçiyor. Müzikal provası için geldim. Dört, beş gün kadar buradayım, sonra tekrar film için Adana'ya döneceğim. Yılbaşına kadar filmi bitireceğiz. Yılbaşından sonra tekrar müzikal provaları için İstanbul'a döneceğim" şeklinde konuştu.

"MÜZİKAL ÇOK FARKLI BİR HEYECAN"

Rol aldığı müzikal ile ilgili açıklamalar yapan oyuncu, şunları söyledi:

Müzikal çok farklı bir heyecan. O da sezen Aksu şarkılarıyla biliyorsunuz. Onun da güzel bir hikayesi var yine. Gerçekten Yeşilçam hikayesi gibi, 80'lerde geçiyor. İzmir Urla'da geçen bir hikaye. İzmirli bir kızı oynuyorum orada. İçinde dansların, şarkıların ve sözlerin olduğu çok güzel bir müzikal olacak. Daha Sezen Hanım henüz gelmedi ama uğrayacaktır diye düşünüyorum. Daha çok yeniyiz.

"RAKAMLARDA ŞİŞİRİLME VAR"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde dizi ve sinema sektöründe erkek oyuncuların kadın oyunculardan daha fazla ücret aldığı hakkındaki düşünceleri sorulan Bahadır, şunları söylemişti:

Medyada duyduğumuz rakamların ne kadar doğru olduğunu biz hepimiz kendimizden biliyoruz. Bu büyük rakamlarda medya tarafından bir şişirilme var. O yüzden onların ne kadar ücret aldığını kimse bilemez. Bence herkes emeğinin karşılığını alıyordur.