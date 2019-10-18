Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Gökçe Bahadır yeni projeleri ile ilgili, “Tam olarak netleşmiş bir şey yok ama güzel projeler var. Şimdi hakkında bilgi vermeyeyim sürpriz olsun. Belki bir sinema filmi olacak. Dizi konusunda ise, bence öncelik sanki sinema filminde" dedi.

Dizi ve sinema sektöründe erkek oyuncuların kadın oyunculardan daha fazla ücret aldığı hakkındaki düşünceleri sorulan Bahadır, "Medyada duyduğumuz rakamların ne kadar doğru olduğunu biz hepimiz kendimizden biliyoruz. Bu büyük rakamlarda medya tarafından bir şişirilme var. O yüzden onların ne kadar ücret aldığını kimse bilemez. Bence herkes emeğinin karşılığını alıyordur" diyerek kendisini bekleyen aracına gitti.