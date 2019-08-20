Gökçe Bahadır: Net bir şey söyleyemem - Magazin haberleri

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; oyuncu Gökçe Bahadır, önceki akşam Bebek'teki bir otelde görüntülendi. Arkadaş grubu ile mekanda eğlendikten sonra kameralar karşısına geçen oyuncu, "Arkadaşlarımız ile vakit geçirdik, hasret giderdik" dedi.

Yakın zamanda tatilden dönen oyuncu, "Evet, çok güzel bir tatil yaptım. Ailem ve yakınlarım ile beraberdim" şeklinde konuştu.

Yeni sezonda ekranlarda olacağının sinyalini veren oyuncu, "Sizlere net bir şey söyleyemem, belki sinema filmi olabilir. Zaten kesin anlaşmalar olursa sizlere de haber vereceğim" ifadelerini kullandı. Bir hayli keyifli olan oyuncu, taksi ile oradan ayrıldı.