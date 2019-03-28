"BU BENİM HAYALİMDİ"



Şarkıcı olmasına ticari olarak bakanlara da sitem eden Bahadır, "Hiç üzmüyor. Benim hayalimdi bu. Ticaretten ziyade bu benim hayalimdi. Zaten albümün tüm kazancını bağışladım. Hem hayal, hem sosyal sorumluluk var işin içinde. Hem de seviyorum sahnede olmayı" şeklinde konuştu.