"HAYATIMIZDA TARİHE GEÇECEK BİR DÖNEM"

Bazen haberleri okuyunca çok üzülüyorum, sanki hiç bitmeyecek gibi geliyor. Bazen de çok mutlu oluyorum, burada çok güzel çıkacağız, yine buluşacağız sevdiklerimizle ve bu süreçte yaşadığımız her şeyi onlarla paylaşacağız. Ve hayatımızda tarihe geçecek bir dönem oldu.