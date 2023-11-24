Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!

TIR dorsesindeki düzensiz göçmenler jandarmayı "nefes alamıyoruz" diye arayıp yardım istedi
Edirne'de dikkat çeken bir olay meydana geldi. Kentte bir TIR'da bulunan kaçak göçmenler jandarmayı arayıp "nefes alamıyoruz" diyerek yardım istedi. Bunun üzerine ekipler kısa süre içinde Romanya plakalı TIR'ı durdurarak olası bir facianın önüne geçti
Edirne'de limon yüklü TIR'da 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Limon yüklü bir TIR dorsesine gizlenen düzensiz göçmenler nefes almakta güçlük çektiklerini belirterek, jandarmayı aradı.
İhbar üzerine harekete geçen Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'a çıkış yapılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarında Romanya plakalı TIR'ı durdurdu.
Limon kasaları arasına gizlenmiş Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Bazılarının nefes almakta güçlük çektiği gözlenen göçmenler için bölgeye ambulans istendi. Sağlık ekipleri rahatsızlık geçiren düzensiz göçmenlere müdahale etti.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından jandarma karakoluna götürüldü, TIR sürücüsü gözaltına alındı.