Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Göç İdaresinden, "geçici barınma merkezinde çocuğa süt ve ilaç verilmediği" iddiasına ilişkin açıklama

        Göç İdaresinden, "geçici barınma merkezinde çocuğa süt ve ilaç verilmediği" iddiasına ilişkin açıklama

        Göç İdaresi Başkanlığı 1,5 yaşındaki çocuğa süt ve ilaç verilmediği" iddiasına ilişkin, anne ve bebeğin Harran Geçici Barınma Merkezi'nin doktoru tarafından muayene edildiğini ve gereken tüm ilaçların temin edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 19:37 Güncelleme: 04.05.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göç İdaresinden, "geçici barınma merkezinde çocuğa süt ve ilaç verilmediği" iddiasına ilişkin açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Göç İdaresi Başkanlığı, "Harran Geçici Barınma Merkezi'nde 1,5 yaşındaki çocuğa süt ve ilaç verilmediği" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Söz konusu haberlere ve paylaşımlara konu olan anne ve bebeğin soğuk algınlığı şikayetinin olması üzerine geçici barınma merkezinin doktoru tarafından muayene edilmişler ve kendilerine gereken tüm ilaçlar temin edilmiştir. Bebeğin süt, mama ve bez dahil ihtiyaçları karşılanmıştır." ifadesine yer verildi.

        Tüm geçici barınma merkezlerinde, barınma ve sağlık hizmetinin, temizlik ve hijyen malzemelerinin dağıtımının, kıyafet temininin, çocukların ihtiyaçlarına yönelik süt, mama, bez ve benzeri ihtiyaçların karşılanması gibi her türlü hizmete erişim sağlandığı, yabancılara teslimi gerçekleştirilen her türlü hizmetin, resmi olarak kayıt altına alındığı belirtildi.

        Geçici barınma merkezlerinde günde 3 öğün ücretsiz yemek dağıtımının yapıldığı, yabancıların temel ihtiyaçları dışındaki taleplerinin karşılanması için de fiyatları merkez yetkililerince denetime tabi olan kantin hizmetinin sunulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Geçici barınma merkezleri, haberli ve habersiz olarak denetlenmekte ve ziyaret edilmektedir. Söz konusu habere konu olan yabancının geçici barınma merkezinde bulunduğu süreçte eşiyle görüştürülmediği iddiaları da tamamen asılsız olup, Harran Geçici Barınma Merkezi'nin kayıtlarında yüz yüze ve telefonla yapılan görüşmelere dair kayıtlar mevcuttur.

        Ülkemiz, düzensiz göçle mücadele de dahil tüm göç yönetim süreçlerini hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimize uygun olarak yürütmektedir. Hiçbir kanıta dayanmayan provokatif ve tek taraflı iddialar üzerinden devlet kurumlarını karalamayı ve algı oluşturmayı amaçlayan, kamuoyunu yanıltıcı bilgileri alenen yayan kişiler hakkında hukuksal süreç başlatılmıştır."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Özgür Özel'e tokatlı saldırı
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        Sırrı Süreyya Önder'e veda...
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        CHP lideri Özgür Özel'den açıklamalar
        Evlat katili saldırgan!
        Evlat katili saldırgan!
        İbretlik infaz vakası
        İbretlik infaz vakası
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        Adalet Bakanı Tunç: Eski mevzuata göre tahliye oldu
        İşte derbinin canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte derbinin canlı anlatımı ve istatistikler!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Süper Lig yolunda tüm dengeler değişti!
        Süper Lig yolunda tüm dengeler değişti!
        "Öldükten sonra bilsinler"
        "Öldükten sonra bilsinler"
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder
        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
        Arda Güler yıldızlaştı, Real Madrid kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya İsrail'den büyüktür
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        "Galatasaray nefes aldırmıyor"
        Magandalara ağır ceza yolda
        Magandalara ağır ceza yolda
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        Ukrayna Ordusu İDA ile SU-30 savaş uçağını düşürdü
        101 ülkeye eşit
        101 ülkeye eşit
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        Sheinbaum Trump'ın asker teklifini kabul etmedi
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        20 saniyelik sarılmanın şaşırtan etkileri
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        "Yüksek temposu dinamik kılıyor"
        Habertürk Anasayfa