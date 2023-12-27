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        Haberler Dünya Glock marka tabancanın mucidi Gaston Glock, 94 yaşında hayatını kaybetti

        Glock marka tabancanın mucidi Gaston Glock, 94 yaşında hayatını kaybetti

        Dünyanın en çok bilinen tabancası Glock'un mucidi Avusturyalı mühendis ve iş insanı Gaston Glock, 94 yaşında yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 23:09 Güncelleme: 27.12.2023 - 23:09
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        Glock tabancanın mucidi vefat etti
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        Avusturya'nın Krone gazetesinin haberine göre, "silah kralı" Glock, 94 yaşında hayatını kaybetti.

        Guston Glock, 1963'te Aşağı Avusturya eyaletinde "GLOCK" firmasını kurdu ve 1970'lerde Avusturya ordusu için bıçak üretti.

        1980'li yılların başında tabanca piyasasında bir "devrim" yapan mühendis Glock, dünyanın en çok bilinen ve dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetlerince en yaygın olarak kullanılan tabancaların başında gelen yarı otomatik Glock marka tabancayı geliştirdi.

        Firmanın verilerine göre günümüzde ABD'deki federal, eyalet ve yerelde faaliyet yürüten güvenlik kurumlarının yüzde 65'inden fazlası Glock marka tabanca kullanıyor.

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        #Gaston Glock
        #haberler
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