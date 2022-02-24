Glocalzone'a 420 bin euro yatırım

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Dünyanın herhangi bir yerinden, seyahat eden insanlar aracılığı ile alışveriş yapmayı ve gelir elde etmeyi sağlayan yerli girişim Glocalzone, 420 bin euro yatırım aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Koray Gültekin Bahar, Ahmed Faruk Karslı, Erman Turan, İlker Diker, Uğur Şeker, Bülent Tekmen, Kerem Seçkin, Angel Effect ve Angel Effect üye ağında yer alan bireysel yatırımcılardan Gülin Ölçer, Muhammet Kaya girişimin yatırım turunda yer aldı.

Girişimin, ürün almak isteyenler için dünyanın her ülkesini ve ürününü erişilebilir kılma hedefi ile çalışmalar yürüttüğü, seyahat eden insanların da seyahatleri esnasında ek gelir elde ederek hem masraflarını azaltmalarına yardımcı olmayı, hem de sonraki seyahatleri için ek bütçe oluşturmalarına olanak sağlamayı hedeflediği aktarıldı.

Salgın süresinde bile büyümeyi durdurmadıklarını belirten Glocalzone CEO'su Doğan Turan, bundan sonraki amaçlarının bu modeli dünyanın farklı ülkelerinde test edip, farklı pazarlarda da modeli ispat etmek olduğunu belirtti. Bu yatırımla birlikte tamamen global pazarlara odaklanmayı amaçlayan Glocalzone'un ilk hedefi ise Latin Amerika olarak açıklandı.