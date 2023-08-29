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        Haberler Yaşam 'Gladyatörler şehri'nde gün doğumu

        'Gladyatörler şehri'nde gün doğumu

        Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti, gün doğumunda güzel bir görüntü oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:27 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:27
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          Türkiye'de antik döneme ilişkin en uzun gladyatör frizlerinin çıkarıldığı, Roma İmparatorluğu döneminde gladyatör dövüşleriyle ünlü antik Kibyra Antik Kenti gün doğumunda drone ile görüntülendi.

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          Kentteki devasa büyüklükteki Roma döneminin nitelikli mimari eserleri, renkli mermerlerden oluşan Medusa mozaiği ve 2 bin yıllık anıtsal çeşme, güneşin doğuşuyla görsel şölen sundu.

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          İşte kareler...

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