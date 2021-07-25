Dünya genelinde milyonlarca izleyici bulunan Gladyatör filmi yeniden televizyonda seyircisi ile buluşacak. İşte DreamWorks Pictures ve Universal Pictures'ın ortaklaşa yayımladıkları Gladyatör filmi oyuncuları ve konusu...

GLADYATÖR FİLMİ KONUSU

General Maximus’un imparatorluk içerisinde yükselmesi karşısında kıskançlığa kapılan tahtın varisi Commodus, general ile ailesinin derhâl öldürülmesi emrini çıkarır. Ölümden zor kurtulan Maximus’u artık kölelik yaşamı beklemektedir. Arenaya gönderilerek orada bir gladyatör olarak eğitilir. Yıllar sonra Roma’ya geri döndüğünde tek bir amacı vardır. Yeni İmparator Commodus’u öldürerek karısıyla oğlunun katledilmesinin intikamını almak...

Maximus arenalarda geçen yılları boyunca çok önemli bir gerçeği öğrenmiştir. İmparatorun gücü ne kadar fazla olursa olsun halkın iradesi ondan çok daha güçlüdür ve intikamını alabilmenin tek yolu imparatorluğunun en büyük kahramanı olabilmekten geçmektedir.

Roma’daki büyük Colloseum Arenası’nın tam ortasında durmakta olan Romalı gladyatör, bakışları imparatorun locasına dikilmiş hâlde kararı beklemektedir. Yaşamın ve ölümün gücünü elinde bulunduran imparatorun baş parmağı havaya kalkmış durumdadır. Ucunun aşağıya dönmesiyle birlikte imparatorluğun acımasız yasaları işleyecek ve yendiği rakibini öldürmesi için gladyatöre gerekli sinyali vermiş olacaktır.

GLADYATÖR FİLMİ OYUNCULARI

Russell Crowe: Maximus Decimus Meridius

Joaquin Phoenix: Commodus

Connie Nielsen: Lucilla

Richard Harris: Marcus Aurelius

David Hemmings: Cassius

Derek Jacobi: Gracchus

Djimon Hounsou: Juba

David Schofield: Falco

John Shrapnel: Gaius

Tomas Arana: Quintus

Ralf Moeller: Hagen

Oliver Reed: Proximo

Tommy Flanaga: Cicero

Sven-Ole Thorsen: Tigris

Spencer Treat Clark: Lucius