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Gizli tutulan Kılıçdaroğlu-Oğan görüşmesi

Gözler CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan görüşmesine çevrilmişken iki ismin hafta içinde bir araya geldiği ortaya çıktı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın özel haberi..

Giriş: 21.05.2023 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
Gizli tutulan Kılıçdaroğlu-Oğan görüşmesi

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ ile görüştü. Birkaç saat sonra ise ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre siyaset Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşmesine çevrilmişken iki ismin hafta içinde bir araya geldiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, ikilinin görüşmesi CHP genel merkezinde hem de Millet İttifakı liderlerinin toplantısından hemen önce gerçekleşti.

Basından gizli gerçekleşen bu görüşmede Kılıçdaroğlu ve Oğan süreci değerlendirdi. CHP lideri Oğan ile yaptığı görüşmeye dair liderlere bilgi verdi.

CH Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cuma günü ise Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi. Özdağ'ın HDP'ye yaklaşım, Anayasa'nın ilk dört maddesi ve sığınmacılara ilişkin Kılıçdaroğlu'na sorular yönelttiği belirtildi. Bu görüşmeden birkaç saat sonra Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumartesi günü gerçekleşen Zafer Partisi Genel İdare Kurulu toplantısında Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Edinilen bilgiye göre, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu yeterince hazırlıklı görmediği ve kazanabileceğine dair izlenim edinmediğini söylediği kaydedildi. Ayrıca, Özdağ GİK üyelerine Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir vaatte de bulunmadığı aksi yönde bunun pazarlık gibi algılanacağını söylediğini aktardı.

ADALET PARTİSİ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK KARARI

Öte yandan Ata İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Genel Başkan Vecdet Öz yaptığı açıklamada tarafsız kalmanın mevcut iktidara dolaylı destek vermek olduğunu söyleyerek "Adalet Partisi'nin Genel İdare Kurulu kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destek vermek olmuştur" dedi. Öz, Kılıçdaroğlu'nun pazartesi günü kendilerini ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

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