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        Haberler Yaşam Gizli ayrıntıları bulmada ne kadar iyi olduğunuzu ölçen test! Bakalım bu 10 resimdeki sorunlardan kaçını bulabileceksiniz?

        Gizli ayrıntıları bulmada ne kadar iyi olduğunuzu ölçen test: Bakalım bu 10 görseldeki detaylardan kaçını bulabilirsiniz?

        Gizli ayrıntılara karşı ne kadar dikkatli olduğunuzu test etmeye hazır mısınız? Bu 10 bulmaca, ilk bakışta kolay gibi görünebilir ancak daha yakından incelediğinizde sizi zorlayacak! Peki, cevapları bulmak için saatlerce uğraşacak mısınız yoksa hemen bulabilecek misiniz, merak ediyor musunuz? İşte, sezginizi ve dikkat yeteneğinizi test edecek 10 eğlenceli bulmaca!

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:00
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        • 1

          Bulmaca çözmek, zihninizi güçlendirmenin ve en küçük ayrıntılara bile dikkat etmenizi sağlamanın iyi bir yolu olabilir. Sizin için hazırladığımız 10 bulmaca, görselde saklanan hataları veya gizli detayları bulmanızı istiyor. Herkesin kolayca gözden kaçırabileceği küçük ayrıntıları keşfetmek için ise dikkatli ve sabırlı olmanız gerekiyor. İşte, zihninizi zorlayacak ve eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayacak bu görsel bulmacalar ve cevapları...

        • 2

          1. soru: Soldaki kadının eşi kimdir?

        • 3

          Cevap: En sağda oturan kişide kadının kolundaki broşun aynısı bulunuyor. Yani ceketinin yakasında broş olan sağdaki kişi, kadının eşidir.

        • 4

          2. soru: Görseldeki kişilerden hangisi köpeğin sahibidir?

        • 5

          Cevap: Bilgisayarı olan ortada oturan kişinin sandalyesinde yeşil köpek tasması var bu yüzden sahibi ortadaki kişidir.

        • 6

          3. soru: Buradaki hata ne?

        • 7

          Cevap: Fotoğrafta badem sütü var ancak kahvaltılık gevreğe inek sütü konulmuş. Badem sütleri daha sarımsı renkte olur.

        • 8

          4. soru: Görseldeki sorun nedir?

        • 9

          Cevap: Doğum günü kutlanan çocuğun pastasında 6 mum var fakat arkadaki süslemelerde 7 yazıyor, çocuğun kutladığı yaş yanlış yazılmış.

        • 10

          5. soru: Resimde Alaska'ya giden yolcular var ancak bir tanesi şüpheli. Hangisi?

        • 11

          Cevap: Ortadaki kadının çantasında yazlık terlik ve dergi var ancak Alaska çok soğuk bir yer o yüzden şüphelidir.

        • 12

          6. soru: Soldaki çocuk bir şeye şaşırmış durumda. Neye şaşırmış olabilir?

        • 13

          Cevap: En solda arkadaki ağaçların arasında gizli bir geyik var ve ağaçlara çok benziyor boynuzlarından dolayı, çocuk bu yüzden şaşırıyor.

        • 14

          7. soru: Burada doğru olmayan şey nedir?

        • 15

          Cevap: Bu aile, yılbaşını kutluyor ancak görselde solda tarih 26 Aralık'ı gösteriyor.

        • 16

          8. soru: Tahtada ''okulu sevmiyorum yazıyor. Hangi çocuk bunu yazmıştır?

        • 17

          Cevap: Arkada kitapları tutan çocuğun kitaplarının arasında kırmızı kalem bulunuyor, dolayısıyla yazıyı yazan da sağda arkada olan çocuktur.

        • 18

          9. soru: Fırından kim yiyecek çaldı?

        • 19

          Cevap: Sağda oturan kişinin saçında un kalıntıları olduğundan dolayı hırsız o.

        • 20

          10. soru: Bu yarışmayı kazanma olasılığı yüksek olan takım hangisidir?

        • 21

          Cevap: Sağdaki takımda, soldakine göre 1 kişi fazla var bu yüzden sağdaki takımın kazanma olasılığı daha yüksektir.

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynakları: Bright Side

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