Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerTeknoloji

Gizemli Çin tohumları Amazon'u harekete geçirdi

Çin'den ABD'ye sipariş vermemiş kişilere Amazon aracılığıyla yollanan gizemli tohumlar e-ticaret devini harekete geçirdi. Amazon, ABD dışından satıcıların ülkeye tohum yollamasını yasakladı. İngiltere ve İskoçya'daki kullanıcılar da sipariş vermemelerine rağmen Çin'den evlerine tohum geldiğini bildirdi. ABD Tarım Bakanlığı vatandaşları bu tohumları ekmemeleri yönünde uyardı

07.09.2020 - 15:32 | Güncelleme: ABONE OL
Çin tohum
HABERTURK.COM

ABD'de sipariş vermeyen kişilere başta Amazon olmak üzere e-ticaret siteleri aracılığıyla yaz boyunca gizemli tohumların teslim edilmesi üzerine firma harekete geçmek zorunda kaldı.

Amazon ABD'de, platform üzerinden sadece ABD'de yaşayan kişilerin tohum satışı yapabileceğini açıkladı. ABD Tarım Bakanlığı bugüne kadar, kullanıcılar sipariş vermediği halde Çin'den yollanan 8 bin 507 paket tohuma el koyduklarını ve bu paketlerin 2 bin 420 adedini test ettiklerini açıkladı.

TOHUMLAR EKİLMEMELİ

Söz konusu 321 farklı çeşit tohum keşfedildi. Bunlar arasında gül, lavanta, buğday gibi tohumlar bulunuyor. Tohumlarda henüz alıcıların sağlığını kötü yönde etkileyecek bir bulguya rastlanmadı. Yine de Tarım Bakanlığı vatandaşları bu tohumları ekmeme yönünde uyardı. Ayrıca tohumları elledikten sonra herhangi bir sağlık sorunu çekenlerin acilen hastaneye başvurması gerektiği belirtildi.

Ayrıca bu tohumların yollandığı kişilerin genel olarak e-ticaret sitelerindeki şifrelerini değiştirmeleri tavsiye edildi.

Konu hakkındaki soruşturma devam etse de Çinli satıcıların sahte satışlar yaparak, sahte kullanıcı değerlendirmeleri yapabilmek amacıyla bu tohumları yolladığı iddia ediliyor. Bu sayede söz konusu satıcılar e-ticaret platformlarında güvenilirlik elde ediyorlar.

Amazon'un ABD'de sadece ABD'de yaşayanların tohum satmasına izin veren kural değişikliğini diğer ülkelerde de uygulayıp uygulamayacağı bilinmiyor. Ancak İngiltere ve İskoçya'da bazı kullanıcılara bu gizemli Çin tohumlarının ulaştığı biliniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Uzmanlar uyardı! Zarar görmemek için...
Uzmanlar uyardı! Zarar görmemek için...
Gizemi çözülemiyor... Çarpıcı iddia! O tablodan mı esinlendi
Gizemi çözülemiyor... Çarpıcı iddia! O tablodan mı esinlendi
Korona rekoru kırdılar... Bir günde 90 bin vaka
Korona rekoru kırdılar... Bir günde 90 bin vaka
Yeni imajı beğenilmedi! 'Lütfen eski haline dön'
Yeni imajı beğenilmedi! 'Lütfen eski haline dön'
Milyarderleri borsa çarptı
Milyarderleri borsa çarptı
444 milyar dolar buharlaştı
444 milyar dolar buharlaştı
Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin kurdular!
Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin kurdular!
Artık 150 ülkeden daha zengin
Artık 150 ülkeden daha zengin

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X