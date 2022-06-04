"İnsan ayırt etmiyorum"

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"Güzel Köylü", "Benim Hala Umudum Var", "Eve Düşen Yıldırım" gibi projelerde rol alan Gizem Karaca (29), samimi açıklamalarda bulundu. MAG dergisine konuşan Karaca, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

"NE YAŞIYORSAM DIŞIMA YANSITAN BİRİYİM"

İnsan ayırt etmediğini ifade eden ünlü oyuncu, "Birlikte olduğum, çalıştığım ve iletişim kurduğum herkesin işine ve değerlerine saygı duyuyorum. İyi bir dinleyiciyim, samimi ve içten olduğum yorumunu çok alıyorum. Ne yaşıyorsam dışıma yansıtan biriyim." dedi.