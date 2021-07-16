"HEP BİR BAŞARMA AÇLIĞIM VAR"

Kendini anlatmayı ihmal etmeyen Karaca, "İlk oyunculuğa başladığımda sosyal medya daha yoktu. İlk Instagram diye bir şey çıktığında şaşırmıştım. O dönemde daha organikti. Daha zordu bir şeyleri başarmak. İstediğin yere gelmek için daha çok çabalaman gerekiyordu. Şimdiki dönem için iyi mi, kötü mü bilemiyorum. Bir yandan da hoşuma gidiyor. Bir sürü insan sosyal medyadan keşfedilebiliyor. Çıkıyor, sesini duyuruyor ya da ne yeteneği varsa kendini belli edebiliyor. O dönem yoktu böyle bir şey. Biz gerçekten kapı kapı dolaşıp ya da bir projeden diğerine atlayıp, ne geliyorsa tutunup, var olmak gerekiyordu. O dönemden dolayı artık ne proje elime geldiyse tutundum. Hep bir başarma açlığım var" demişti.