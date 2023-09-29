Gizem Karaca: Hayalim gerçek oldu

"BU BENİM EN BÜYÜK HAYALİMDİ"



Gizem Karaca, "Zübeyde Hanım'ın hayatını oynamak benim için çok özel bir durum ve çok mutluyum çünkü hayatımda en çok oynamak istediğim kişinin hayatını oynayacağım. Bu benim en büyük hayalimdi. Onu gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Ben çok güzel bir film olacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.