Önceki gün ABD'li e-ticaret devi eBay, Türkiye iştiraki GittiGidiyor'un faaliyetlerini sonlandırma kararı aldığını açıkladı. eBay ve GittiGidiyor'dan yapılan açıklamalara göre satıcılar hafta başından bu yana platforma artık yeni ürün listeleyemezken, 18 Temmuz'da da alımlar sonlanacak. Müşteri Hizmetleri ise 30 Eylül'e kadar kullanıcılara yardımcı olmaya devam edecek.
Müşteri Hizmetleri'nin 30 Eylül'e kadar hizmet vermesi, platform üzerinden aldığınız üründe bir sorun çıkması durumunda bu tarihe kadar destek alabileceğiniz anlamına geliyor. Bu tarihten sonra ise şikayet bildirimi yapılabilecek bir mecra kalmayacak. Bunun yanında 5 Eylül'e kadar ürün iade talepleri de alınmaya devam edecek.
GittiGidiyor'un kapatılma kararıyla ise gündeme gelen bir diğer önemli konu salıcı ve satıcılar dahil kullanıcı verilerinin ne yapılacağı oldu.
SAKLANMA SEBEBİ ORTADAN KALKTI
120 bin satıcısı ve 35 milyon kayıtlı kullanıcısı olan GittiGidiyor kapansa da çatı şirketi eBay dünyanın dört bir yanında faaliyet göstermeye devam ediyor. Ancak eBay'in yasal olarak artık bu platformun kullanıcı verilerini kullanma hakkı bulunmuyor. GittGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler siliniyor ve anonim hale getiriliyor. Böylece kişisel veriler erişilemez ve geri getirilemez hale geliyor.
18 Temmuz 2022 tarihinden sonra veriler, kanunen saklanma süresi dolduğunda, tümü GittiGidiyor sisteminden silinecek ve anonimleştirilecek.
VERİLER SATILAMIYOR
Ayrıca söz konusu kanun kapsamında süresi dolan bu verilerin satılma imkanı da bulunmuyor. GittiGidiyor da konuya ilişkin açıklamasında "Bir eBay şirketi olan GittiGidiyor'un sakladığı izinli tüm verilerin gizliliğinin korunması bizim için esastır. eBay'in küresel politikaları gereği hiçbir bilgi ve veri üçüncü kişi veya kurumlarla kesinlikle paylaşılmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
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