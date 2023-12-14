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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Gisdol: "Trabzonspor’a göre yaptığımız hazırlıkları değiştirmek zorunda kaldık" - Yılport Samsunspor Haberleri

        Gisdol: "Trabzonspor’a göre yaptığımız hazırlıkları değiştirmek zorunda kaldık"

        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, takımını Trabzonspor maçına göre hazırladığını ancak fikstür değişikliği nedeniyle Konyaspor maçı için hazırlanmaya devam ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:16 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:16
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        "Trabzon'a göre hazırlanmıştık ama..."
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        Trendyol 1.lig'de 17. sırada yer alan Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, takımını Trabzonspor maçına göre hazırladığını ancak fikstür değişikliği nedeniyle Konyaspor maçı için hazırlanmaya devam ettiklerini söyledi.

        Süper Lig'de son 2 maçından galibiyetle ayrılan Samsunspor’da Teknik Direktör Markus Gisdol, Konyaspor maçı öncesindeki haftalık olağan basın toplantısında konuştu. Haftaya Trabzonspor maçı hazırlıklarıyla başladıklarının altını çizen Gisdol, hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırının ardından değişen fikstüre göre çalışmalara devam ettiğini belirterek, takımın son durumu hakkında bilgi verdi.

        "TRABZONSPOR'A GÖRE YAPTIĞIMIZ HAZIRLIKLARI DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK"

        Bu hafta Trabzonspor ile oynamak istediğini vurgulayan Markus Gisdol, "Trabzonspor’a karşı oynamayı isterdim ama herkes neden fikstürün değiştiğini biliyor. Hazırlıklarımızı Trabzonspor maçına yönelik yapmıştık ama bunu değiştirmek zorunda kaldık. Önümüzdeki maçı Konyaspor’a karşı içeride oynayacağımız netleşti. Son 2 maçta taraftarların takım için ne kadar önemli olduğunu gördük. Konyaspor’a karşı oynayacağımız maçta da taraftarımıza ihtiyacımız olacak. Eğer bu şekilde devam edecek olursak, taraftarımızın desteği takıma yüzde 100 olumlu yansıyacaktır. Bize şimdiye kadar gösterdikleri destekten dolayı da taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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        "TAKIM OLURSAK BAŞARILI OLABİLECEĞİMİZİ OYUNCULARIMA SÖYLEMİŞTİM"

        Son haftalarda alınan başarılı sonuçları değerlendiren Gisdol, "Açıkçası benden önce neler oldu tam olarak bilmiyorum. Benim belirli bir oynama şeklim vardır. Yani daha önce bulunmuş olduğum takımlarında benim bir stilim vardır. Takımdaki oyuncularıma geldiğimde birbirimize inanarak birlik olabilirsek, kesinlikle takım olmayı başarabilirsek o zaman başarılı olabileceğimizi söylemiştim. Bu takıma vermiş olduğum ilk mesajdı. Ondan sonra sahada yapmamız gerekenlerle alakalı futbol anlayışımızın ne olduğunu takıma öğretmeye çalıştık. Tabi ki de sahada konuştuklarımızın dışında takıma vermiş olduğum mesaj, eğer ileride iyi bir takım olmak istiyorsak, çalışmalarımızı ona göre büyük bir ciddiyetle, büyük bir istek ve arzu ile yapmamız gerektiğini söyledim. Bu da bizim oyun stilimizi geliştirecektir" diye konuştu.

        "MAÇ MAÇ GİDERSEK BAŞARILI OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

        Hazırlıkları maç maç yaptıklarının altını çizen Alman teknik direktör, "Kesinlikle puan hedefimiz şudur diye bir açıklamam olmamıştır. Yapmış olduğun açıklamalarda benim karakterim gereği bir sonraki maçın önemini belirttim. Ligin sonunda ya da ilk yarının sonunda ne kadar puan alırız diye bir açıklamam olmadı. Benim için önemli olan maç maç gitmek. Bir sonraki haftalarda ne olacak düşüncesiyle hareket etmekten çok maç maç gidecek olursak kesinlikle daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. İlk ve en önemli olan şey, takımdaki olan futbolculara olan güvenimizdir. Bazen gol kaçırabiliyorlar. Ama şundan eminim, hafta içerisinde yapmış olduğumuz antrenmanlarda çok iyi çalışacak olursa kesinlikle bir sonraki pozisyonları değerlendirecek ve faydasını göreceklerdir. Bir sonraki haftalarda '2, 3, 4 gol atabiliriz' diyemem. Bunun için de söz veremem ama bunun için de çok çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

        "MARİUS MOUANDİLMADJİ TAKIMA KATKI VERMEYE BAŞLADI"

        Son haftaların formda forveti Marius Mouandilmadji hakkındaki görüşlerini de bildiren Markus Gisdol, "2-3 hafta önce yapılan basın toplantılarında bazı sorular vardı. Marius’un kaçırmış olduğu gollerle alakalıydı. 2-3 hafta boyunca aynı ciddiyetle ve aynı arzuyla çalışmalarında devam etti. Şimdi de takıma katkı sağlamaya başladı. İstanbulspor karşılaşmasında bir penaltı kaçırmıştı. Çok üzülmüştü. Soyunma odasına geldiğinde takım arkadaşları onu motive etti. 'Önemli değil, penaltı kaçmış olabilir. Biz birlik ve beraberlik içerisindeyiz' mesajı vermişti. Bu da futbolun güzel hikayelerinden bir tanesiydi" ifadelerini kullandı.

        MİCKAEL TIRPAN'IN AYRILIK DURUMU

        Tırpan’ın eşinin sağlık durumu nedeniyle ayrılıp, ayrılmayacağı sorusuna da cevap veren Gisdol, şunları söyledi:

        "Bunlar çok özel konular. Herkesin olduğunu gibi her futbolcunun da özel hayatına saygı göstermemiz gerekiyor. Sadece söyleyebileceğim şey; her problem için de çözüm üretmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."

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