GİRVAK 10'uncu yılını kutladı

Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK), 22 Mayıs’ta düzenlediği etkinlikle 10’uncu yılını kutladı. Girişimcilik ekosisteminde 10 yıl boyunca elde edilen başarıların, kazanımların ve gelecek hedeflerin paylaşıldığı etkinlikte, Türkiye’nin önde gelen girişimcileri ve iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi

GİRVAK’ın 10’uncu yıl kutlama etkinliği, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra’nın açılış konuşmasıyla başladı. Afra, GİRVAK’ın kuruluşundan bu yana girişimcilik kültürünü yayma ve gençleri destekleme misyonunu anlatarak, bugüne kadar elde edilen başarıları vurguladı.

10 yıl önce gençlerin girişimci bakış açısına sahip olmalarını ve böylece sorunlara çözüm üreterek Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına fayda sağlamaları hayalini bugün gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Afra, "Bugüne kadar 1 milyona yakın başvuru aldığımız Fellow Programı’na seçilen ve bugün sayıları 1000’e yakın olan fellow ve alumni’lerimiz bulundukları kurumları, toplulukları dönüştüren ve girişimcilik ekosistemini şekillendiren genç liderler olarak yolculuklarına devam ediyorlar. İlk günden beri benimsediğimiz ‘giveback’ kültürü ile mezunlarımızı topluma geri vermeye teşvik ediyoruz" dedi.

GİRVAK'ın, ekosistemdeki fikir önderlerini, özel sektörü, sivil toplum kuruluşlarını, kamu ve akademiyi bir araya getirdiğini kaydeden Afra, "Birlikte üreten ve dönüşen bir ekosistem oluşmasına katkı sağlıyoruz. Bundan sonra da toplumsal cinsiyet dengesini desteklemek, başarı hikayelerini çoğaltmak, teknoloji tabanlı girişimlerin sayısını ve niteliğini artırmak, sürdürülebilirlik ve küresel bağlantılar kurmak gibi hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, GİRVAK, girişimcilik ekosistemindeki çalışmalarını genişleterek daha fazla gence ulaşmayı, girişimcilik kültürünü daha da yaygınlaştırmayı ve yenilikçi projelerle Türkiye'nin girişimcilik potansiyelini artırmayı hedefliyor. Vakıf, gençlerin girişimcilik fikirlerini destekleyerek, onların küresel çapta başarılı girişimciler olmalarına yardımcı olmaya devam edeceğini de bildirdi.