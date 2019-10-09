09 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İş Bankası’nın Silikon Vadisi’ndeki inovasyon merkezi Maxitech ve ABD’li danışmanlık firması US Market Access Center (USMAC) işbirliği ile yürütülen yurtdışı programının ilk ayağı, Türkiye'de gerçekleştirildi.
Program kapsamında, Workup’ın 5'inci dönem girişimleri ve önceki dönem mezunlarına USMAC’in alanında uzman mentorlarından üç gün boyunca ABD’de etkin satış, sunum ve iş geliştirme teknikleri konusunda eğitim ve mentorluk verildi.
Eğitimin sonunda ise programın ABD’de yürütülecek bölümüne katılacak 3 girişim seçildi.
Seçilen girişimler Agrovisio, PCI Checklist ve Holonext, uluslararası pazarlara açılma hedefi ile kendi alanlarıyla ilgili iş geliştirebilecekleri global şirketler ve yatırımcılarla buluşmak üzere Ekim ayı sonunda San Francisco’ya gidecek.
TARIM ALANLARININ GÜNCEL DURUMUNU BELİRLİYOR
Workup’ın yurtdışı programına seçilen girişimlerden Agrovisio, geliştirdiği yapay zeka temelli tarım teknolojisi sayesinde uydu görüntülerini kullanarak toprağı, ürünü ve iklimi takip ediyor, tarım alanlarının güncel durumu ile ilgili analizler sunuyor.
PCI Checklist girişimi, kart verisi işleyen, depolayan ve taşıyan işletmeler için zorunlu bir sertifikasyon olan PCI-DSS yetkilendirmesinin gerçek zamanlı süreç denetimini gerçekleştiren bir platform olup, e-ticaret siteleri, fintech startup'ları, bankalar ve ödeme altyapısı kuruluşları için değer yaratmayı hedefliyor.
Holonext ise firmaların ve bireysel kullanıcıların artırılmış gerçeklik (AR) deneyimlerini kolayca tasarlayabilmelerine ve farklı platformlar üzerinden görüntüleyebilmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir AR içerik geliştirme platformu olarak hizmet veriyor.
40 GİRİŞİM MEZUN OLDU
2017 yılının Mayıs ayından bu yana Kolektif House bünyesinde yürütülen Workup Girişimcilik Programı’na kabul edilen girişimlere, 6 ay süre ile ofis ve mentorluğun yanı sıra yatırım ve iş geliştirme konularında işbirliği desteği sunuluyor.
Bugüne kadar 67 girişimin seçildiği ve ilk 4 dönemde toplam 40 mezunun verildiği Workup’ın Aralık ayında sona erecek 5'inci dönemi 10 girişim ile devam ediyor.
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