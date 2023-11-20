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        Haberler Gündem 3. Sayfa BATMAN'DA SEL FELAKETİ! Son dakika: Babaanne ve 3 torunu selde can verdi! - Güncel Batman haberleri

        Babaanne ve 3 torunu selde can verdi!

        Batman'da sağanak yağış sele neden oldu. Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, kent merkezinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Lalihan Güner, 3 torunuyla sel suyuna kapıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu babaanne Güner, 1 yaşındaki Asenat Güner ve 5 yaşındaki İsrafil Güner'in cansız bedeni evlerine yakın bir yerde bulundu. 9 yaşındaki Birgül Güner'in de saat: 11.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Diyarbakır'da da 54 yaşındaki Behçet Avcı sel sularına kapılarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:08
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        Babaanne ve 3 torunu selde can verdi!
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        Batman'ı sel vurdu. Yurt genelinde etkili olan sağanak, Batman'da yürekleri yakan bir felakete neden oldu.

        BABAANNE VE 3 TORUNU SELE KAPILDI

        Seyitler Mahallesi 3062´nci sokakta yaşayan Lalihan Güner (54) ile yaşları 1, 5 ve 9 olan 3 torunu sel suyuna kapılarak sürüklendi.

        BABAANNE HAYATINI KAYBETTİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sudan çıkarılan Güner´in, hayatını kaybettiği belirlendi. Güner´in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.

        3 ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI

        Vali Ekrem Canalp, olay yerinde incelemelerde bulundu. Babaanne Güner´in suya kapılan 3 çocuğunun da arandığını belirten Vali Canalp, "Şu anda, maalesef bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        "3 EVLADIMIZ KAYIP DURUMDADIR"

        Şu anda çok sayıda hanemizde de bodrum katlarında 240 ihbar aldık. Bodrum katlarında su basma ihbarı olarak. Belediye ve AFAD ekiplerimiz olay mahallerinde suları boşaltıyorlar. Bulunmuş olduğumuz bu noktada ise 3 evladımız kayıp durumdadır. Onları arama çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

        3 ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU

        Batman Valiliği saat: 10.00 sıralarında yaptığı açıklamada, aranan 3 kardeşten ikisinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Ekiplerin çalışmaları sonucu Asenat Güner (1) ve İsrafil Güner'in (5) cansız bedeni evlerine yakın bir yerde bulundu.

        PEŞ PEŞE ACI HABER

        Saat: 11.30 sıralarında Batman'dan bir acı haber daha geldi. Sele kapılan ve aranan 9 yaşındaki Birgül Güner'in de ölü bulunduğu bildirildi.

        "METREKAREYE 100 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ"

        AA'da yer alan habere göre kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağışın gece boyunca şiddetli şekilde devam ettiğini anlatan Canalp, "Kent merkezinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düşmüştür. Taşkın ve sel neticesinde maalesef bir vatandaşımız vefat etmiştir, 3 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir.

        "60 VATANDAŞIMIZI KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRDİK"

        Şu an durumları iyi. 3 vatandaşımız da şu anda kayıp durumda. 60 vatandaşımıza kamu kurumlarının misafirhanelerinde geçici barınma hizmeti veriyoruz. Aşevlerimizden vatandaşlarımıza yemek dağıtımına başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        "3 BİN 78 ÇAĞRI ALDIK"

        Bu süreçte 3 bin 78 çağrı aldıklarını aktaran Canalp, bu yardım taleplerini gece boyunca karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Canalp, daha yoğun şekilde vatandaşların taleplerine cevap vermeye devam ettiklerini kaydetti.

        BİR ACI DA DİYARBAKIR'DA

        Öte yandan Diyarbakır'da etkisini gösteren sağanak yağış, sel ve taşkınlara neden oldu. Dün akşam saatlerinde Hani ilçesinde bulunan Dicle Caddesi'nden evine gitmek isteyen zihinsel engelli Behçet Avcı (45), taşan Eski Su Değirmeni deresine kapılıp sürüklendi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sürüklendiği tarlada ağır yaralı olarak bulunan Avcı, ilk müdahalenin ardından Hani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Avcı yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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        #Batman
        #Son dakika haberler
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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