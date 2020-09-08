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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2017-2019 yıllarına ait girişimcilik ve iş demografisi verilerini yayınladı.

Buna göre, girişimlerin 2018 yılındaki doğum oranı yüzde 13.4 iken, 2019 yılında yüzde 13 oldu. 2019 yılında doğan girişimlerin istihdamdaki payı ise yüzde 4.6 olarak gerçekleşti.

Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2019 yılında yüzde 36.6 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 13.4 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ve yüzde 11.3 ile imalat sektörleri takip etti.

ÖLÜM ORANI YÜKSELDİ

TÜİK rakamlarına göre, girişimlerin 2016 yılındaki ölüm oranı yüzde 11.2 iken 2017 yılında 12.2'ye yükseldi. 2017 yılında ölen girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 4.2 olarak gerçekleşti.

Girişimlerde en yüksek ölüm oranı 2017 yılında yüzde 36.5 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 13.1 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile yüzde 12.3 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.

Girişimlerden 2018 yılında doğanların yüzde 81.3'ü 2019 yılında hayatta kaldı. Girişimlerin 2017 yılında bir yıllık hayatta kalma oranı yüzde 80.2, iki yıllık hayatta kalma oranı yüzde 64.1 olarak gerçekleşti.

İSTİHDAMDA LİDER İMALAT SEKTÖRÜ OLDU

Yapılan açıklamaya göre, istihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında yüzde 28.7'si imalat, yüzde 20.7'si toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 11.7'si ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Ciroya göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında yüzde 30.2'si imalat, yüzde 22.1'si toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 12.4'ü ise inşaat sektöründe faaliyet gösterdi

İstihdama göre hızlı büyüyen girişimlerin 2019 yılında ihracat payı yüzde 17.3, ithalat payı ise yüzde 15.3 oldu

İmalat sanayinde 2019 yılında doğan girişimlerin yüzde 25.8'i orta düşük, yüzde 9.7'si orta yüksek, yüzde 0.8'i ise yüksek teknoloji düzeyine sahip girişimler oldu.